Pupuk Indonesia Raih TOP Digital Award 2019

jpnn.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil mendapat penghargaan TOP Digital Implementation 2019 on Fertilizer Sector dan TOP Leader on Digital Implementation 2019, yang diselenggarakan oleh Majalah IT Works di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (27/11).

Penghargaan itu diberikan kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas asikin Idat yang diterima oleh SVP Teknologi Informasi PT Pupuk Indonesia (Persero), Mardiyanto.

Penghargaan yang sama juga diberikan kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, anak usaha PT Pupuk Indonesia.

Keberhasilan ini tak lepas dari beragam langkah strategis dan inovatif di sejumlah kegiatan operasional PT Pupuk Indonesia. Salah satunya di bidang Teknologi Informasi (IT).

Melalui implementasi sistem digitalisasi yang dikembangkan sejak 2014, perseroan mampu mencatatkan efisiensi dan pertumbuhan kinerja setiap tahunnya.

“Baik di induk usaha maupun di anak perusahaan, kami telah menerapkan single sistem ERP (enterprise resource planning) secara terpusat dengan standarisasi proses bisnis. Termasuk juga melakukan sentralisasi organisasi IT,” kata Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana.

ERP atau, perencanaan sumber daya perusahaan merupakan sistem informasi yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasi seluruh proses bisnis utama mulai dari aspek pengadaan, produksi, pemeliharaan, distribusi, pemasaran hingga akuntansi & keuangan perusahaan.

Wijaya mengungkapkan, dengan mengimplementasikan single sistem ERP, perusahaan berhasil menuai peningkatan sebesar 25% untuk durasi pengerjaan Month End Closing, peningkatan sebesar 83% untuk proses pengadaan dan 76% untuk proses request persetujuan perjalanan dinas (SPD) sampai approval.