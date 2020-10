Pupuk Kaltim Raih Best of The Best Nusantara CSR Awards 2020

jpnn.com, JAKARTA - Pupuk Kaltim meraih penghargaan Best of The Best Nusantara CSR Awards 2020.

Penghargaan diterima oleh Pupuk Kaltim dalam ajang Penganugerahan Nusantara CSR Awards 2020 yang diselenggarakan oleh The La Tofi School of CSR, di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada Kamis (22/10) kemarin.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi mengatakan pihaknya memiliki komitmen tinggi dalam pengelolaan CSR, hingga memberi dampak signifikan bagi masyarakat, baik untuk sektor pemberdayaan, pendidikan, serta kontribusi dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 pada berbagai program yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Tak hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan perusahaan saja, bantuan penanganan Covid-19 juga dilaksanakan di lingkup eksternal dengan menjangkau seluruh Kawasan Kota Bontang, serta berbagai daerah di tingkat nasional, seperti Ambon, Nusa Tenggara Barat, Makassar, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan wilayah lain di Sulawesi Selatan.

“Pengelolaan CSR untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan mutu pendidikan, dikembangkan Pupuk Kaltim dengan berbagai program penanganan dan antisipasi Covid-19 secara merata dan bertahap yang menyasar seluruh kalangan,” terang Rahmad.

Penghargaan ini sambungnya, menjadi motivasi bagi perusahaan, untuk memacu kinerja dan memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat, khususnya target program tanggap darurat pencegahan dan penanganan Covid-19, yang dikembangkan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Salah satunya pelatihan dan pendampingan pengendalian Covid-19 untuk 40 karyawan PHK di Kota Bontang, yang bekerjasama dengan Suvi Training sebagai LPK Binaan Pupuk Kaltim, dengan fokus pembukaan usaha kuliner serta pelatihan yang disesuaikan kebutuhan dunia kerja saat ini.

“Seluruh program tersebut diharap bisa menggerakkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di seluruh sektor, sebagai upaya pemulihan dari dampak Covid-19,” papar Rahmad.