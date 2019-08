Raih Penghargaan Lagi, GT Radial dan IRC Sabet TOP Brand Award 2019

jpnn.com, JAKARTA - PT Gajah Tunggal Tbk berhasil meraih TOP Brand Award melalui dua produknya, GT Radial dan IRC. GT Radial meraih penghargaan untuk kategori ban mobil, sedangkan IRC pada ban motor.

Head of Marketing Division PT Gajah Tunggal Tbk Leonard Gozali menerima langsung penghargaan pada acara yang diprakasai oleh Majalah Marketing di Hotel Mulia, Jakarta.

Keberhasilan GT Radial dan IRC meraih TOP Brand Award 2019 membuktikan bahwa kedua merek ini mampu memenuhi tiga parameter index ukur yaitu Top of Mind Awareness, Last Used dan Future Intention.

Penilaian parameter index tersebut melibatkan 12.200 responden yang ada di 15 kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Palembang, Samarinda, Denpasar, Jogjakarta, Malang, Manado, dan Banjarmasin dengan metode pengumpulan data wawancara dan kuesioner.

“Ini merupakan penghargaan yang luar biasa bagi Gajah Tunggal karena berhasil meraih TOP Brand untuk dua kategori produk sekaligus," kata Leonard, Kamis (22/8).

Dia menambahkan, pencapaian itu merupakan bukti hasil kerja sama tim yang telah dibentuk dari sales, marketing, dan research and development.

"Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan konsumen.” ungkap Leonard.