Ramai Tebar Diskon, Mitsubishi Xpander : Kami Belum Butuh

jpnn.com, TANGERANG - Ketika sejumlah pemain di segmen low multi purpose vehicle (LMPV) sudah mulai menebar potongan harga, Mitsubishi Xpander tampaknya masih optimistis mempertahankan daya saingnya tanpa strategi diskon.

Sejak diperkenalkan, Mitsubishi Xpander belum juga meluncurkan program potongan harga, yang ada malah beberapa kali menaikkan harga.

"Kami beranggapan bahwa Mitsubishi Xpander itu sudah sangat value for money bagi konsumen di Indonesia. Artinya, apa yang mereka dapat dari Xpander dengan harga yang kami tawarkan sudah acceptable price," ungkap Head of Sales and Marketing Group PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) saat ditemui di Summarecn Mall Serpong, Tangerang.

BACA JUGA: Mitsubishi Xpander Resmi Layani Pramugari Garuda Indonesia

Buktinya, lanjut Imam, angka pemesanan Mitsubishi Xpander terus bertambah dan sekarang sudah mencapai 115 ribu SPK (Surat Pemesanan Kendaraan).

Selain itu, Mitsubishi Xpander juga berhasil mendominasi pasar segmen small MPV di kelas 1.500 cc dengan market share lebih dari 44 persen.

Selain keunggulan produk, Mitsubishi Xpander juga cukup baik memberikan keterjaminan kepada konsumen melalui paket-paket purnajual. Seperti gratis biaya servis dan asuransi. (mg8/jpnn)