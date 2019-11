Ratu Elzabeth Tak Mau Lagi Mengenakan Busana dari Bulu Hewan

jpnn.com, LONDON - Ratu Inggris Elizabeth memutuskan tak mau lagi mengenakan pakaian dengan bulu asli dari hewan. Mulai sekarang, semua pakaian yang dikenakan sang ratu hanya akan dihiasi bulu imitasi.

"Pakaian baru yang didisain untuk Ratu, bulu-bulunya yang digunakan akan palsu," kata seorang juru bicara Istana Buckingham, Rabu (6/11).

"Kami kira semua bulu di pakaian yang lama akan diganti, atau Ratu tak akan pernah mengenakannya lagi," lanjut pejabat istana tersebut.

Kelompok hak-hak binatang, People for the Ethical Treantment of Animals (PETA) menyambut baik langkah itu. PETA berharap warga Inggris meneladani sikap ratu 93 tahun itu.

"Di 2019, tidak ada lagi alasan yang bisa membenarkan perlakuan kejam terhadap hewan untuk diambil bulunya," ujar pihak PETA dalam pernyataanya. (ant/dil/jpnn)