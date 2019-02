Reaksi Bruno Mars usai Penayangan Lagunya Dibatasi KPID Jawa Barat

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bruno Mars langsung bereaksi saat mengetahui ada lagu miliknya yang dibatasi penayangannya oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.

Dia mengutip publikasi di Time.com yang ikut meramaikan dalam pelarangan tersebut dalam sebuah artikel panjang. “Songs by Ed Sheeran, Bruno Mars and Others Have Been Banned in Indonesia's Most Populous Province,” demikian judul artikel tersebut.

Time menulis, penayangan lagu-lagi populer, termasuk “Shape of You” milik Ed Sheran, “Versace on Floor” milik Bruno Mars, dan “Love Me Harder” milik Ariana Grande, tidak diizinkan pada siang hari, dan hanya boleh disiarkan antara jam 10 p.m hingga 3 a.m.

Ada tiga kicauan Bruno Mars terkait hal tersebut. Pertama, dia melakukan retweet artikel Time disertai komentar yang mengungkapkan rasa kaget saat tahu lagunya dibatasi dengan gaya bahasa yang sedikit bercanda.



Kicauan Bruno Mars terkait keputusan KPID Jawa Barat yang membatasi penayangan 17 lagu berbahasa Inggris.

Dia juga menyebut Ed Sheeran dalam kicauannya itu. “WTF! I was poppin in Indonesia! Then here comes @edsheeran with his sick, perverted lyrics, gettin us all pinched! Thanks Ed. Thanks a lot,” begitu kicauan Bruno Mars.

