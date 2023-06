Resmikan Operasional KRI Bung Karno, Megawati Berikan Tantangan kepada Panglima TNI

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menantang Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk memperbanyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) angkatan laut buatan anak negeri.

Hal ini disampaikan Megawati saat memberikan sambutan pada Upacara Serah Terima pengoperasian sekaligus pengukuhan komando Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6).

Kapal tersebut dibangun oleh produsen pertahanan dalam negeri PT Karimun Anugrah Sejati di Batam. Megawati pun mengajak Panglima TNI untuk memperbanyak alutsista untuk matra angkatan laut buatan anak bangsa.

Sebelum memberikan sambutan, Megawati sempat berdiskusi dengan Panglima TNI di bangku tenda utama. Ketua Umum PDI Perjuangan itu pun mengangkat diskusinya itu dalam sambutan.

“Pak Yudo, kalau ini sudah bisa dibuat anak negeri sendiri kira-kira berapa lagi yang mau dibuat. Lalu, Pak Yudo diam. Terus saya bilang begini, kan, saya Ketua Umum Partai. Terus di sini ada Ketua DPR, ada yang namanya Pak Olly Dondokambey, jadi nanti bisa bicara dong urusan anggarannya,” kata Megawati.

Megawati melihat Panglima TNI tersenyum dengan gagasannya. Di dalam acara itu memang hadir Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Baca Juga: KRI Bung Tomo Sambut KRI Usman Harun di Laut Mediterania

“Saya pikir masuk ini. Karena memang tadi saya katakan, bapak, maksud saya kepada beliau, kok, orang banyak lupa, ya, negara kita bukan kontinen. Negara kita ini saya selalu bilang supaya keren dengan bahasa Inggris the biggest archipelago in the world,” kata putri Bung Karno ini.

Megawati lalu mengenang beberapa kali diajak sang ayah, Soekarno, menaiki KRI Irian. Ternyata sang ayah ingin menunjukkan betapa gagah dan pentingnya sebuah KRI bagi suatu negara maritim.