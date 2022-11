Rilis NAKL, St. Loco Kolaborasi dengan Jakarta Blackwork

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik St. Loco kembali melepas karya terbaru yang berjudul NAKL.

Unit hip metalcore itu menciptakan lagu NAKL pada Juli 2022, tepatnya saat mereka sedang mengaransemen ulang repertoar materi lagu untuk perform.

Berbicara tentang seseorang yang memiliki akal sehat untuk membangun karakter hidupnya masing-masing dengan cara out of the box, NAKL hadir dengan nuansa berbeda dari single pendahulunya, NAKAL (Naluri Kualitas Akal).

"Kami sebenarnya belum puas dengan hasil NAKAL versi terdahulu, makanya kini kami buat sekeren mungkin," kata Tius, personel St. Loco di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (30/11).

Berbeda dari versi terlama, lagu ini menggandeng Tim Distorsi sebagai produser dan Asido Sigit untuk co-producer.

Selain itu, NAKL kini lebih menampilkan verse dengan nada serta lirik berbeda, bernuansa elektronik dan distorsi lebih menyayat.

Melalui single NAKL, St. Loco percaya bahwa setiap orang mempunyai beragam talenta yang diciptakan sang pencipta.

"Nakal boleh tetapi bertanggung jawab dan punya karya. Semua keputusan ada di tangan kita, ingin menjadi seperti apa di masa depan, itulah naluri kualitas akal atau yang disingkat menjadi NAKL," ucap Beery, vokalis St. Loco.