Rupiah Hari Ini Diprediksi Bisa Menembus Rp 15.500 per Dolar AS

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah masih terus tertekan ke level Rp 15.315 per dolar AS. Sentimen pasar dalam hal antisipasi perlambatan ekonomi imbas pandemi corona (covid-19).

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Kamis, mengatakan pasar masih mengantisipasi perlambatan ekonomi karena pandemi Virus Corona baru atau COVID-19.

"Tekanan untuk rupiah kemungkinan masih bisa berlanjut hari ini, meskipun BI memberikan stimulus," ujar Ariston, Kamis (19/3).

Baca Juga: Rupiah Hari Ini Masih Tertekan Corona

Pada pukul 09.56 WIB, rupiah terus turun 92 poin atau 0,61 persen, menjadi Rp 15.315 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.223 per dolar AS.

Pagi ini, sejumlah bank sentral negara yang terdampak COVID-19 berkomitmen meluncurkan program stimulus tambahan seperti Bank Sentral Jepang Bank of Japan (BoJ) dan European Central Bank (ECB).

ECB akan meluncurkan program pembelian aset atau obligasi sebesar 750 miliar euro. Sementara BoJ berniat memperbesar stimulus yang sekarang sedang berjalan.

Baca Juga: Stimulus Pemerintah AS Diharapkan Tahan Laju Penurunan Rupiah

Namun, tidak semua aset berisiko bergerak positif pagi ini. Hanya Indeks Nikkei yang terlihat positif. Indeks saham Asia lain seperti Hong Kong, China, dan Korea masih negatif

pagi ini.

Ariston memprediksi rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp15.250 per dolar AS hingga Rp15.500 per dolar AS. (mg8/jpnn)