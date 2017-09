Russel Brand Menyesal Ceraikan Katy Perry?

jpnn.com - Komedian Russell Brand tampaknya menyesal berpisah dengan Katy Perry. Padahal, dia sendiri yang minta cerai dari penyanyi berbodi seksi itu enam tahun lalu.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Russell mengaku siap mengubur semua masalah di antara mereka berdua.

"Saya sama sekali tidak menyesal menikah dengan Katy. Saya bersedia dan terbuka untuk rekonsiliasi, apapun, karena jika kami tidak dapat mengatasi masalah itu, tidak ada harapan untuk kita," kata Russell Brand dilansir Aceshowbiz, Rabu (13/9).

Selama wawancara, bintang Rock of Ages itu juga mengungkapkan bahwa dia masih memiliki tato Sanskirt yang serasi.

Itu adalah semacam tanda saat dia dan Katy pernah bersama. Pernyataan itu sekaligus membantah rumor bahwa dia telah menghapusnya.

"Tentu saja saya masih memilikinya," ucapnya,

Russell dan Katy bertemu saat syuting adegan untuk Get Him to the Greek pada tahun 2009. Selanjutnya mereka bertunangan dan memutuskan menikah dalam upacara Hindu di India pada tahun berikutnya.

Namun Russell mengajukan cerai hanya 14 bulan kemudian, dengan alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan.

Sumber : Jawapos.com