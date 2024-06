Sabet HR Asia Awards Kelima kalinya, Danone Indonesia dapat 3 Kategori

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia kembali berprestasi di HR Awards 2024 baru-baru ini.

Diselenggarakan di 12 negara, HR Asia Awards menjadi ajang bergengsi yang memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan dengan praktik sumber daya manusia terbaik.

Pada HR Awards 2024, Danone Indonesia berhasil unggul dari 300 lebih perusahaan lainnya yang tersebar di Asia dengan mendapat penghargaan untuk kategori Best Company to Work for untuk kelima kalinya, kategori Most Caring Company (Perusahaan Paling Peduli) untuk ketiga kalinya, dan Sustainable Workplace (Tempat Kerja Berkelanjutan).

Made Dharmadetta - HR Director Danone SN Indonesia menyatakan apresiasi itu akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi Danone Indonesia untuk terus memberikan yang terbaik untuk karyawannya.

Penghargaan tersebut, kata dia, merupakan hasil dari dedikasi dan kerja keras seluruh tim Danone Indonesia.

"Kami juga berterima kasih kepada seluruh karyawan yang telah memberikan penilaiannya dan kami akan terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang suportif, inklusif, dan memprioritaskan kesejahteraan karyawan” papar Made.



Kriteria penghargaan mencakup lima kriteria seleksi, termasuk memperkuat brand perusahaan, memahami karyawan dengan lebih baik, meningkatkan pendapatan perusahaan melalui praktik berkelanjutan, memupuk kohesi perusahaan dengan visi bersama, dan menerima umpan balik seraya melakukan benchmarking terhadap temuan survei.

Adapun proses penilaian terdiri dari 70% penilaian berdasarkan survey karyawan dan 30 persen berdasarkan presentasi HR di hadapan dewan juri independen.



“Penghargaan ini menjadi salah satu pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang peduli terhadap karyawan dan rantai bisnis yang berkelanjutan, hal ini sesuai dengan Danone Impact Journey pilar “People” dan “Nature”. Danone Indonesia berkomitmen untuk bertumbuh bersama karyawan dan masyarakat melalui berbagai program pengembangan kepemimpinan dan karier, upaya aktif memelihara lingkungan kerja yang positif, serta kolaborasi dengan mitra dan komunitas yang luas,” tambah Made.

Melalui upaya ini, Danone Indonesia mampu memberikan rangkaian produk makanan dan minuman berkualitas serta aktif terlibat dalam inisiatif berkelanjutan mengembalikan air lebih dari yang digunakan.

Pencapaian ini telah memperkuat reputasi Danone Indonesia sebagai pemberi kerja pilihan sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 2019, 2021, 2022, 2023, dan 2024.