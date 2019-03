Sandi Pamer Program Rumah Siap Kerja dan OK OCE di Debat Cawapres 2019

jpnn.com, JAKARTA - Kandidat Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memamerkan program Rumah Siap Kerja dan One Kecamatan One Center Entrepreneur (OK OCE) dalam debat cawapres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3).

Menurut dia, program ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka pengangguran secara riil.

Sandi menawarkan dua program itu saat sesi membahas isu ketenagakerjaan. Menurut dia, Rumah Siap Kerja terhubung dengan dunia kerja yang bisa menciptakan tenaga kerja atau wirausaha yang terampil.

"Kami jadikan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan," kata Sandi.

Di Rumah Siap Kerja ini, para lulusan dari berbagai tingkatan akan dihubungkan dengan industri dan perusahaan. Di sektor perusahaan, lanjut Sandi, dirinya mendorong agar dibuka kesempatan magang yang seluas-luasnya bagi pelajar.

(Ayo baca lagi yang ini: Sandiaga Uno Janji Sejahterakan Guru Honorer)

Selain itu, Sandi juga menjanjikan anak muda Indonesia sebuah pusat pelayanan yang membantu mereka untuk mendapatkan lapangan kerja.

Rumah Siap Kerja ini, lanjut Sandi, tidak hanya dibuka di kota-kota besar. Mantan wagub DKI Jakarta ini menjanjikan akan membukanya hingga kecamatan serta pedesaan. "Pelayanan terpadu untuk para anak muda mendapatkan kerjaan sampai tingkat pedesaan," kata dia.