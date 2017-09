Sandra Dewi Tulis Pesan untuk Suami Tercinta

jpnn.com, JAKARTA - Sandra Dewi sangat bersyukur mempunyai suami seperti Harvey Moeis.

Selama dirinya berbadan dua, sang suami semakin lebih memanjakan Sandra.

Salah satunya Harvey mau merencanakan dan mewujudkan untuk melakukan babymoon. Lewat Instagram miliknya, Sandra mengucapkan terima kasih kepada Harvey.

“Dear husband. terima kasih sudah merencanakan & mewujudkan babymoon untuk membahagiakan istri & anaknya. Tiap hari nyetir dari pagi-malam.. list tempat foto, makanan, nemenin istrinya mau ini itu, dan sangat sabar meladeni istrinya yang mood swing (lg hamil),” ucap Sandra.

Perlakuan istimewa tersebut membuat dirinya dan calon anaknya bahagia.

Hal itu bisa dilihat saat Harvey mengelus perut wanita asal Pangkal Pinang itu.

“Kami berdua sangat sangat happy. Dan anaknya pun di perut sayang sekali sama papanya, tiap kali papanya elus, atau denger suara papanya, langsung nendang2 heboh, we adore you so much Papa,” ujar Sandra.

Postingan tersebut turut disambut bahagia oleh netizen. Mereka mendoakan agar persalinan Sandra berjalan lancar.