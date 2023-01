Sangat Menginspirasi, Perjalanan Ayu Gani Jadi Model Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Model Ayu Gani didaulat menjadi Maverick atau tokoh dari kampanye The Where Next Club yang diadakan oleh Glenfiddich.

Glenfiddich meluncurkan The Where Next Club bagi para inovator untuk menghubungkan dan menginspirasi generasi pembawa perubahan selanjutnya.

Ayu Gani merupakan kontestan asal Indonesia yang memenangkan kompetisi Asia’s Next Top Model 2015.

Baca Juga: Glenfiddich Meluncurkan Where Next Club di Jakarta

Setelah meraih gelar tersebut, Gani membangun reputasi dan memperluas karier di luar model seperti menciptakan konten, menjadi pembicara, dan membimbing model.

Dalam sebuah diskusi yang dimoderatori oleh Rory Asyari, Gani membahas pengalaman pertamanya dalam industri pemodelan serta rencananya untuk masa depan.

"Awal karier modeling terjadi secara tidak sengaja," kata Ayu Gani.

Baca Juga: Glenfiddich Ajak Masyarakat Berani Menghadapi Tantangan Baru

Menurut Ayu Gani, perjalanan bermula saat sang ibunda membujuknya untuk mendaftar kontes model yang disponsori oleh majalah terkemuka pada 2011.

Dia dahulu sangat tomboi, tidak pernah menggunakan kosmetik, tidak tahu bagaimana berpakaian dengan baik, dan tidak pernah mengenakan sepatu hak tinggi.