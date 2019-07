SBD Hadirkan Produk Unggulan di Ajang GIIAS 2019

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Stanley Black & Decker (SBD), perusahaan perkakas terkemuka asal Paman Sam, kembali berpartisipasi di gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019.

Berlokasi di Hall 9 Booth No S53-S58, SBD menghadirkan berbagai produk tools anyar berteknologi tinggi yang dapat membantu industri serta para pecinta dunia otomotif.

SBD akan membawa semua produk unggulan Stanley, Dewalt, Black + Decker, khususnya produk perkakas otomotif. Selain itu, SBD juga menghadirkan produk yang baru saja diluncurkan, yakni coffee maker digital. “Di ajang GIIAS kali ini, kami lauching polisher baru dari Stanley SP137,” ucap Country Director Stanley Black & Decker Indonesia, King Hartono Hamidjaja dalam pernyataan resminya, Kamis (18/7).

Dijelaskan King, untuk semakin menarik minat para pecinta dunia otomotif, SBD pada ajang GIIAS kali ini juga memberi sejumlah promo menarik antara lain diskon Crazy Sale up to 73% dan Flash Sale discount Up To 92%. Berbagai promo itu bisa didapatkan jika konsumen datang langsung ke booth SBD.

“Sebagai perusahaan peralatan (tools) global, kami selalu memberi nilai lebih kepada para pelanggan. SBD saat ini juga sudah memiliki service center di seluruh Indonesia, dengan berbagai showroom yang ada di Jawa Tengah, Jakarta dan Surabaya,” tegas King.

Seiring perkembangan positif dunia otomotif nasional, SBD ingin turut berkontribusi agar industri otomotif nasional semakin berkembang. Sekaligus, melalui GIIAS 2019, para pecinta dunia otomotif, semakin kenal dengan berbagai pilihan produk berkualitas tinggi milik SBD.

King mengatakan, kehadiran SBD di GIIAS 2019 menjadi bukti perusahaan selalu hadir dan turut berkontribusi di tengah-tengah perkembangan industri nasional. Sebagai produsen peralatan (tools), SBD komitmen menghadirkan produk yang dapat menunjang perkembangan dunia otomotif, baik dari level industri, perbengkelan, hingga tools yang dapat digunakan untuk konsumen atau pehobi dunia otomotif dalam sehari-hari.