Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Tekankan Perusahaan Harus Dukung Penyerapan Tenaga Kerja

jpnn.com, YOGYAKARTA -

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menyampaikan pandemi Covid-19 semakin menekankan pentingnya perusahaan untuk mendukung pemulihan pasar tenaga kerja dan percepatan penyerapan tenaga kerja.

"Peran perusahaan sebagai pembangkit lapangan kerja harus mendukung kelangsungan bisnis untuk melakukan inovasi, pertumbuhan produktivitas secara berkelanjutan, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah," kata Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8) malam.

Sekjen Anwar Sanusi juga mengatakan usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peran dalam perekonomian semua negara.

Menurutnya, lebih dari dua pertiga lapangan kerja secara global ditemukan di perusahaan mikro dan kecil.

"Dibandingkan dengan perusahaan besar, UKM menyumbang lebih banyak usaha dan memiliki potensi lebih besar menyerap tenaga kerja," terangnya.

Karena itu, Sekjen Anwar Sanusi menekankan pentingnya untuk mengembangkan kewirausahaan melalui UKM sebagai kunci dalam menciptakan lapangan kerja baru.

"Dengan mendukung semua langkah tersebut akan tercipta lapangan kerja yang berkelanjutan," pungkasnya. (mrk/jpnn)