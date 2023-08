Sekolah Semesta Raih 2  Hattrick Medali di IOAA & IOI, Selamat!

jpnn.com, JAKARTA - Siswa Indonesia kembali meraih prestasi membanggakan di ajang bergengsi tingkat internasional.

Tim Indonesia yang terdiri dari lima siswa terbaik berhasil menyabet satu medali perak, empat medali perunggu, dan dua penghargaan Best International Team yang setara medali emas pada ajang International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) ke-16 yang diselenggarakan secara luring pada 10 - 20 Agustus 2023 di Chorzów, Polandia.

Salah satu dari kelima siswa tersebut adalah Dzaky Rafiansyah dari SMA Semesta yang meraih medali perak dan Best International Team (atau setara dengan medali emas).

Prestasi membanggakan yang diraih tersebut sekaligus menggenapi raihan medali Sekolah Semesta di ajang Olimpiade Astronomi Internasional selama tiga tahun berturut-turut, dan juga menggenapi raihan keseluruhan total medali yang diraih di ajang International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) hingga tahun 2023 sebanyak 10 medali.

Sejak 2007, total 10 medali yang ditorehkan Sekolah Semesta yakni 2 emas, 3 perak dan 5 perunggu.

Dzaky Rafiansyah bersyukur atas prestasi yang diraihnya. Bagi Dzaky, keikutsertaan pada kompetisi IOAA ini merupakan yang kedua kalinya.

Sebelumnya, dia mengikuti kompetisi IOAA pada 2022 secara daring dan bertempat di Bandung dengan raihan medali perak.

“Alhamdulillah saya tahun ini kembali mendapatkan medali perak, walaupun tujuan awalnya medali emas, tetapi ada tambahan sebagai Best International Team yang setara dengan emas,” ucap Dzaki dalam keterangannya kepada media, Selasa (29/8).