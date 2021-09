Sharp Indonesia Raih Top CSR of The Year 2021

jpnn.com, JAKARTA - Sharp Indonesia meraih penghargaan Top CSR of The Year 2021 dari TRAS N CO dan Infobrand.id.

Adapun sistem penilaian berdasarkan riset dari tim panelis dari tiga parameter utama, yaitu CSR Concept, CSR Impact, dan CSR Donation Value atau disebut Top CSR Index.

Data dihimpun menggunakan metode desk research yang mengacu pada data rilis dan publikasi terhadap 300 perusahaan dengan rentang waktu April – Juli 2021.

Baca Juga: Dipo Latief tak Ingin Bernasib Sama Seperti Sajad Ukra

Sharp Indonesia dinobatkan sebagai pemenang Top CSR of The Year 2021, setelah berhasil memuncaki Top CSR Index.

“Capaian ini menjadi kebanggaan sekaligus bukti bahwa apa yang telah kami lakukan sebagai perwakilan korporasi dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan juga masyarakat, kami berharap melalui program – program yang kami buat dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan," ujar Pandu Setio selaku Sr. PR & Brand Communication PT Sharp Electronics.

Baca Juga: Indonesia Pasti Bisa Salurkan 9 unit Mobil Vaksin ke Polres Metro Bekasi

Melalui penerapan strategi tersebut, program-program CSR Sharp Indonesia yang dijalankan pada tahun ini telah menuai respon positif dari masyarakat.

Tiga di antaranya adalah Sharp Mapan (program kesejahteraan petani), Sharp Bersedekah (program sosial dengan anak panti asuhan), serta Sharp Berdikari (program pemberdayaan UMKM terpadu).