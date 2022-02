Shopee, Jadi E-commerce Terbanyak yang Digunakan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Shopee menjadi e-commerce yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, selama akhir tahun lalu atau kuartal empat 2021.

Data ini merupakan hasil dari penelitian Ipsos di Indonesia secara online, dengan melibatkan 1.000 responden, usia 18 - 35 tahun.

Country Service Line Group Leader, Observer, Customer Experience and Channel Performance, Ipsos Indonesia Andi Sukma mengatakan survei tersebut pihaknya menggunakan empat indikator.

"Empat indikator itu yaitu BUMO (Brand Use Most Often), seberapa merek/platform mana yang paling sering digunakan, Top of Mind, merek mana yang ada di urutan pertama benak konsumen, penetrasi konsumen, seberapa banyak jumlah penggunaan dalam jumlah transaksi, dan nilai transaksi dalam tiga bulan terakhir," kata Andi.

Berdasarkan hasil survei, di antara tiga pemain utama e-commerce di Indonesia yaitu Tokopedia, Shopee, dan Lazada, diketahui Shopee menduduki peringkat pertama pada empat penilaian indikator yang digunakan dalam survei.

Berdasarkan indikator BUMO, 54 persen responden memilih Shopee, disusul dengan Tokopedia (30 persen), dan Lazada (13 persen).

Pada indikator Top of Mind, Shopee menduduki peringkat pertama dengan 54 persen, diikuti oleh Tokopedia (27 persen), dan Lazada (12 persen).

Pada Indikator pangsa pasar jumlah transaksi (share of order), Shopee juga berhasil mencatatkan pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi dalam tiga bulan transaksi, yakni (41 persen), diikuti dengan Tokopedia (34 persen), dan Lazada (16 persen).