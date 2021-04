Si Kembar Nikhita dan Nishita Bangkitkan Lagi Karya Papa T Bob

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi anak-anak Nikhita Venkatraman dan Nishita Venkatraman meluncurkan album berjudul 'The Best of Papa T Bob'.

Album dari saudari kembar tersebut dipersembahkan untuk mengenang mendiang Papa T Bob yang sudah menciptakan karya lagu anak-anak selama puluhan tahun.

Dalam album itu, Nikhita Venkatraman dan Nishita Venkatraman menyanyikan ulang lagu-lagu hit milik Papa T Bob.

Baca Juga: Lagu Nanggala 402 Abadi di Samudra Begitu Menyentuh

Antara lain, Bolo-Bolo, Air, Du Di Dam, Si Komo Lewat Jalan Tol, Si Kodok, Katanya-Katanya, Semut-Semut Kecil, Nyamuk Nakal, dan Ku Takut Mamaku Marah.

Mereka juga membawakan lagu Papa T Bob yang belum sempat dirilis, seperti Bebekku Sayang (My Lovely Ducks).

Beberapa lagu dilantunkan Nikhita dan Nishita dalam versi bahasa Inggris.

"Lagu-lagu tersebut dinyanyikan dalam bahasa Inggris agar dapat dinikmati lebih luas, karena di era digital ini semua lagu dapat dilihat dan dinikmati oleh seluruh warga dunia," kata Siti Wahyuni, orang tua dari Nikhita Venkatraman dan Nishita Venkatraman, Rabu (28/4).

Nikhita Venkatraman dan Nishita Venkatraman merupakan saudara kembar perempuan yang lahir di Jakarta, pada 11 September, 6 tahun lalu.