Si Tampan, Chris Evans Akhirnya Punya Akun di Instagram

AKTOR kenamaan, Chris Evans akhirnya mempunyai akun media sosial di Instagram. Pada 1 Mei 2020, dia resmi mengumumkan telah membuat akun resmi yakni @chrisevans.

Pemain film 'Captain America: The First Avenger' itu mengaku bergabung dengan Instagram untuk menjawab tantangan 'All In Challenge'.

Tujuan Chris Evans yakni mengumpulkan donasi untuk membantu memerangi kelaparan di masa sulit yang disebabkan oleh pandemi virus corona.

"Tempat nongkrong virtual dengan saya dan lima teman terdekat saya," kata Chris Evans dalam posting-an pertamanya.

Pria 38 tahun itu bermain Instagram setelah dibujuk oleh lawan mainnya dalam 'Avengers'. Yaitu adalah Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo dan Jeremy Renner.

"Kita bisa melakukan tanya jawab pribadi. Kamu bisa bertanya kepada kami," ujar Chris Evans.

Tidak sekadar tanya jawab, Chris Evans berharap akun media sosial miliknya bisa berguna untuk kegiatan sosial. Terutama dalam membantu masyarakat yang terkena dampak penyebaran virus corona atau covid-19.

"Ini adalah alasan yang bagus. Ini membantu orang-orang yang membutuhkan selama mimpi buruk covid-19 ini. Jadi saya sangat senang bisa melakukan ini," tutup Chris Evans. (mg3/jpnn)