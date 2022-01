Siapa Naufal Samudra? Dua Kali Tertangkap Atas Kasus Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Naufal Samudra ditangkap polisi akibat dugaan kasus narkoba.

Ini bukan kali pertama Naufal Samudra ditangkap polisi akibat kasus narkoba. Lalu siapa Naufal Samudra?

Namanya dikenal setelah membintangi sinetron Mermaid In Love sebagai Robby pada 2016.

Aktor 22 tahun itu sudah membintangi puluhan judul FTV.

Selain itu, penyanyi kelahiran 12 April 1999 tersebut juga pernah membintangi sinetron Popcorn (2016), Mermeid In Love (2016), dan Guru Rock In Love (2019).

Tak hanya itu, kekasih Dinda Kirana tersebut juga telah membintangi film Jailangkung 2 (2018), Something In Between (2018), dan Di Bawah Umur (2020).

Setelah terjerat kasus narkoba beberapa waktu lalu, dia kembali berakting dan membintangi serial Pretty Little Liars, Sosmed, Facetrix, dan terbaru, I Love You Silly.

Pemilik nama asli Naufal Samudra Weichert itu juga pernah merilis sejumlah single, di antaranya Tell Me How You Feel, Cerita Cinta, Aku dan Kamu, Dia, dan I Want You Back.