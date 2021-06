Siboen Halilintar

jpnn.com - Ia tergolong barisan from zero to hero zaman baru: Siboen. Si juara YouTuber di kelasnya. Si orang desa. Si anak buruh tani.

Si penderita buyuten –yang kalau lagi memegang sesuatu tangannya gemetar.

Penghasilannya sekarang Rp 50 juta/bulan. Bisa di atas itu.

Pernah sampai ratusan juta rupiah per bulan –ketika iklan masih mahal sebelum Covid-19.

Yang jelas ia –Siswanto alias Siboen itu– tidak miskin lagi. Tinggalnya masih tetap di pelosok desa di Banyumas, tetapi di rumahnya sudah ada Indihome.

Internetnya berkecepatan tinggi. HP-nya enam buah. Mobilnya baru: Toyota Rush.

Semua itu Siswanto beli dari hasil menjadi YouTuber.

Dia menjadi OKB di desa itu –orang kaya baru. Perubahan drastis ekonominya membuat orang di desa curiga: Siswanto punya jin atau prewangan.