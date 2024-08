SIG Raih 3 Penghargaan di Ajang Performance Execution Excellence Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) meraih tiga penghargaan bergengsi di ajang Strategy into Performance Execution Excellence Award (SPEx2 Award), atas keberhasilan perseroan dalam menjalankan proses bisnis dan operasional berdasarkan aspek keberlanjutan dan tata kelola yang baik.

Adapun tiga penghargaan tersebut yakni The Best Execution Winner in Manufacturing Industry, The Best Company in Executing Sustainability & Governance in Manufacturing Industry, dan Outstanding Achievement in Sustainability & Governance.

Penghargaan ini diberikan langsung kepada SVP Sustainability Office SIG, Johanna Daunan pada ajang The 9 th Annual SPEx2 Award 2024 yang digelar oleh GML Performance Consulting bekerja sama dengan Kontan Media di Four Seasons Hotel, Jakarta, pada Rabu (31/7).

Corporate Secretary SIG, Vita Mahyreni mengatakan, aspek keberlanjutan yang menyelaraskan fokus kegiatan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan, adalah kunci untuk mewujudkan visi perusahaan dan secara bersamaan, memastikan keberlangsungan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.

Didasari komitmen tersebut, perusahaan menyusun Sustainability Roadmap 2030 SIG yang mengatur strategi, indikator, target keberlanjutan, dan kehadiran Komite Keberlanjutan yang mengawasi dan mengawal bisnis Perusahaan agar sesuai dengan peta jalan keberlanjutan.

“Ini merupakan bentuk komitmen kuat dari manajemen karena pada akhirnya semua inisiatif yang kami lakukan akan mendukung transisi SIG menuju industri hijau, terutama dalam upaya SIG menghadirkan semen hijau dan produk-produk turunannya, untuk mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Vita Mahreyni.

Di tengah upaya global mengurangi laju perubahan iklim, SIG terus meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif dari limbah industri, biomassa, dan sampah perkotaan yang diolah menjadi refuse-derived fuel (RDF).

Perusahaan juga menerapkan teknologi digitalisasi dalam proses produksi, untuk efisiensi energi dan optimalisasi produksi. SIG juga mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) melalui penggunaan panel surya dan optimasi konversi energi gas panas buang dari proses produksi semen menjadi energi listrik (Waste Heat Recovery Power Generation).