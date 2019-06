Keren, Inilah Destinasi Wisata Andalan di Sulut

jpnn.com, MANADO - Waktu libur tinggal tiga hari lagi. Sepertinya ada warga Sulut yang masih kebingungan mau menghabiskan waktu liburnya. Beberapa destinasi wisata andalan ulasan Manado Post ini, bisa jadi pilihan untuk bersenang-senang bersama keluarga dan orang terdekat Anda.

Rekomendasi pertama yang layak dikunjungi yaitu Pulau Siladen dan Bunaken. Biayanya tak lebih Rp 1,5 juta per rombongan (sekitar 6-30 orang). Jaminan keindahan bawah laut Bunaken siap menanti.

Tak puas? Dengan menggunakan kapal sewa milik nelayan, sekira Rp 50.000 per orang, Anda juga bisa menikmati indahnya hamparan kemilau pasir putih Pulau Siladen.

Diketahui, pada tahun 2017, Siladen Resort and Spa terpilih sebagai jawara Best Dive Centre or Resort 2017 pilihan Dive Magazine. Ini adalah majalah diving kelas dunia yang berbasis di London, Inggris. Pariwisata Siladen pun disebut sebagai wisata lokal rasa internasional.

Bagaimana dengan pesona dataran tinggi? Manado Skyline yang terletak di Desa Koha, Kabupaten Minahasa. Bisa jadi rekomendasi lainnya. Berjarak tempuh sekira 30 menit dari pusat Kota Manado. Wisatawan bisa menikmati pesona pemandangan dari dataran yang memiliki tinggi sekira 600 meter dari permukaan laut (mdpl, red).

Masih di seputaran Minahasa, Monumen Patung Yesus Memberkati yang terletak di Kecamatan Pineleng bisa dinikmati free alias gratis. Patung dengan kemiringan paling curam di Asia Tenggara ini bisa jadi alternatif spot wisata murah meriah. Lain halnya jika kita sedikit beranjak ke Kota Bunga, Tomohon.

