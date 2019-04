Singkirkan San Antonio Spurs, Denver Nuggets Tembus Semifinal Wilayah Barat NBA

jpnn.com, COLORADO - Denver Nuggets menjadi tim terakhir yang lolos ke semifinal Wilayah Barat NBA Playoffs 2019. Menjamu San Antonio Spurs dalam game ketujuh babak pertama playoff di Pepsi Center, Colorado, Minggu (28/4), Nuggets menang 90-86.

Kemenangan itu membuat kedudukan menjadi 4-3 (best of seven). Di semifinal wilayah, Nuggets ketemu Portland Trail Blazers yang di babak pertama mengalahkan Oklahoma City Thunder 4-1. Satu semifinal di Barat lainnya mempertemukan juara bertahan NBA Golden State Warriors versus Houston Rockets.

Game pertama Warriors vs Rockets ini digelar Senin (29/4) dini hari nanti. “Mereka (Houston Rockets) hampir sama dengan LA Clippers (tim yang dikalahkan Warriors di babnak pertama),” ucap center Warriors Andrew Bogut dilansir ESPN. “Set play utamanya adalah pick and roll. Butuh disiplin tinggi untuk menghentikan permainan seperti itu,” tambah center asal Australia tersebut.

Warriors kini harus bertarung dengan waktu untuk melakukan recovery. Stephen Curry cs hanya dapat jatah dua hari untuk istirahat. Di lain sisi, Rockets lebih untung. Pasalnya James Harden cs memiliki istirahat lebih panjang yakni empat hari lantaran sudah lebih dulu memastikan lolos.

Di game keenam ini Durant kembali menjadi senjata mematikan. MVP NBA 2014 itu menciptakan 50 poin. Sebanyak 38 di antaranya dia buat di dua kuarter pertama.

Ini sekaligus lanjutan dari performa apik Durant di game kelima. Saat itu dia membuat 45 poin. Sayangnya saat itu tidak membawa kemenangan untuk Warriors.