Game 2 Babak Pertama NBA Playoffs 2019: Bucks dan Rockets Menjauh

jpnn.com, WISCONSIN - Juara wilayah timur NBA Milwaukee Bucks mengambil game kedua babak pertama NBA Playoffs 2019.

Menjamu Detroit Pistons di Fiserv Forum, Wisconsin, Kamis (18/4) siang WIB, Bucks kembali menang meyakinkan 120-99. Sebelumnya di game pertama yang masih berlangsung di kandang sendiri, Senin (15/4), Bucks juga menang telak 121-86. Skor sementara pun kini 2-0 (best of seven) untuk Bucks.

Dari wilayah barat, unggulan kedua Houston Rockets juga kembali memenangi pertemuan dengan Utah Jazz. Saat di game pertama Senin lalu, Rockets menang 122-90, di game kedua siang tadi, James Harden cs menang 118-98. (adk/jpnn)

Hasil Game 2 Babak Pertama NBA Playoffs 2019 (16-18 April):

Brooklyn Nets at Philadelphia 76ers 123-145

Orlando Magic at Toronto Raptors 82-111

LA Clippers at Golden State Warriors 135-131

San Antonio Spurs at Denver Nuggets 105-114

Indiana Pacers at Boston Celtics 91-99

Oklahoma City Thunder at Portland Trail Blazers 94-114

Detroit Pistons at Milwauke Bucks 99-120

Utah Jazz at Houston Rockets 98-118