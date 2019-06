Skandal Narkoba Guncang iKON

iKON. Foto: Billboard

jpnn.com - Kabar buruk buat fans iKON. Mulai kemarin, boyband kesayangan mereka tersisa enam orang. Sang leader B.I menyatakan mundur dari boyband serta label YG Entertainment, Rabu (12/6). Pemilik nama lengkap Kim Han-bin itu keluar lantaran pemberitaan Dispatch.

Kemarin situs gosip Korea tersebut mengunggah screenshot percakapan antara B.I dan seorang bandar narkoba berinisial A. Chat itu terjadi pada April 2016. Rapper muda tersebut menyatakan ingin membeli LSD. "Aku ingin mencoba pakai agar bisa jadi genius," ungkapnya. B.I juga menanyakan dampak penggunaan seperti halusinasi dan lain-lain.

Meski begitu, transaksi LSD itu tidak pernah terjadi. Dalam chat, A menyatakan, dirinya khawatir ketahuan Yang Hyun-suk, CEO YG Entertainment saat itu. Dia pun memaparkan, LSD tergolong narkoba jenis paling keras. Di samping itu, musisi yang juga seorang produser musik tersebut sempat maju-mundur lantaran harga LSD terlalu tinggi. Meski rumor yang disebar Dispatch tidak sepenuhnya benar, B.I bersikukuh mengambil keputusan mundur.

Dalam unggahan Instagram-nya, musisi kelahiran 22 Oktober 1996 itu meminta maaf kepada iKONICS, sebutan fans iKON. "Aku mengaku ingin menggunakannya karena melalui masa sulit dan menyakitkan. Namun, aku terlalu takut buat melakukannya. Aku minta maaf," urai B.I.

Sejam berselang, YG Entertainment merilis pernyataan resmi. Pihaknya menyatakan, artisnya resmi mundur. "Dia memutuskan meninggalkan grup dan mengakhiri kontrak eksklusifnya. Kami amat sadar dengan tanggung jawab me-manage artis agensi kami," tulis perwakilan YG sebagaimana dikutip Soompi.

Mereka juga menegaskan, meski terlibat rumor, B.I bersih dari narkoba. Pihak YG mengungkapkan, artisnya rutin menjalani tes urine sebelum memulai promosi dan comeback. "Tidak ada personel iKON yang positif, termasuk B.I," tegasnya.

Mundurnya B.I disesalkan banyak fans. Sebab, musisi yang tergabung di YG Entertainment sejak 2011 itu berotak brilian. Hampir seluruh lagu di setiap album merupakan ciptaannya. Dia juga tampil duet di No One, single solois YG Lee Hi yang rilis akhir bulan lalu.