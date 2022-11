SKYE Suites Green Square Tembus Peringkat 20, jadi Hotel Berbintang di Sydney

jpnn.com, JAKARTA - SKYE Suites Green Square berhasil menduduk peringkat 18 dari 210 Hotel berbintang di Kota Sydney versi Tripadvisor.

SKYE Suites Green Square bahkan berhasil mengungguli pencapaian salah satu saudaranya, yaitu SKYE Suites Sydney, peraih gelar Apartment/Suite Hotel of The Year 2022, yang saat ini menempati peringkat ke-43.

Merek SKYE SUITES pertama kali diperkenalkan pada Agustus 2017 melalui pembukaan SKYE Suites Parramatta dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan SKYE Suites Sydney pada 2019 dan SKYE Suites Green Square 2020.

SKYE Suites Green Square mampu melampaui peringkat hotel-hotel popular seperti Pullman Quay Grand Sydney Harbour (42), Sydney Harbour Marriott Hotel at Circular Quay (57), Hilton (67), InterContinental Sydney (74) dan Shangri La (106) di Tripadvisor.

“Saya kagum dengan apa yang telah kami capai dalam waktu yang begitu singkat. Kami berhasil menembus 20 besar hanya dalam kurun waktu sekitar 2 tahun adalah sebuah hal yang luar biasa, mengingat kami masih merupakan brand baru dibandingkan nama-nama lainnya yang sudah lama eksis di industri perhotelan dunia," ujar CEO Crown Group Iwan Sunito.

“Sebuah bukti bahwa orang Indonesia bisa dan mampu berkompetisi secara global di luar negeri," imbuh Iwan Sunito.

Skye Suites Green Square Bersama-sama dengan SKYE Suites Sydney juga memperpanjang kerja samanya dengan dua program reality show popular di Australia, yaitu Married at First Sight Australia dan Beauty and The Geeks.

SKYE Suites Green Square dan SKYE Suites Sydney juga mendapatkan kehormatan ditunjuk sebagai hotel resmi untuk acara fesyen paling bergengsi di Australia, Afterpay Australian Fashion Week selama tiga tahun.