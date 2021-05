Soal Kerja Sama Indonesia-Malaysia, Ida Fauziah: Kami Minta Win-win Solution untuk Kebijakan PMI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia terus mematangkan kerja sama tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kembali meminta agar perundingan renewal MoU dapat segera dilakukan dan memperoleh posisi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution).

"Saya berharap kita bisa tuntaskan MoU ini mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing negara,," katanya saat melakukan video conference dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk Seri Saravanan, beserta jajarannya, Kamis (6/5).

Menurutnya, hingga saat ini kerja sama yang masih dibahas secara konkret oleh kedua negara dikarenakan counter-draft (draf tanggapan) Pemerintah Malaysia atas initial draft Memorandum of Understanding (MoU) sektor domestik.

MoU itu telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia pada September 2016, baru diterima kembali pada Agustus 2020.

Ida Fauziah berharap kedua negara bisa menuntaskan pembaharuan/renewal MoU sektor domestik berdasarkan skema One Channel Recruitment.

"Saya menginginkan Datuk Seri bisa memberikan atensi terhadap isu tentang One Channel Recruitmen dan spesifikasi jabatan, one worker one task," katanya.