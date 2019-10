Sony Alpha A9 Mark II Bawa Prosesor Baru, Harga Rp 63 Juta

jpnn.com - Sony lagi-lagi menghadirkan kamera mirrorless full-frame terbaru dari seri Alpha, yakni A9 Mark II. Suksesor dari Sony A9.

Sayangnya, Alpha A9 Mark II tidak membawa kekuatan lebih jauh dari varian sebelumnya, walaupun tetap ada peningkatan yang membedakan.

Mulai dari prosesor Bionz X yang membuat A9 Mark II memiliki kemampuan untuk tracking subjek dan mempunyai burst speed hingga 10 frame per second. Sementara untuk penggunaan shutter elektronik bisa mencapai 20 frame per second.

Baca Juga: Sony Rilis Kamera Canggih Alpha A7 II

Menurut Sony, pemindai Auto Focus juga jauh lebih baik berkat penggunaan algoritma baru. Display-nya telah mengandalkan layar sentuh. Peningkatan juga terdapat pada fitur tahan debu dan air yang lebih baik.

Sementara itu, kemampuan perekaman video masih serupa dengan generasi sebelumnya. Alpha A9 Mark II sanggup merekam video dengan resolusi maksimal 4K 8-bit.

Urusan konektivitas, Sony Alpha A9 Mark II mengandalkan gigabit Ethernet dan port USB-C 3.2. Tersedia juga dukungan Wi-Fi 5GHz untuk koneksi wireless.

Sony Alpha A9 Mark II dijadwalkan melantai pada November 2019 dengan harga USD 4.500 (Rp 63 juta) (body-only). Sesi pre-order sudah dibuka dan pelanggan akan mulai menerimanya pada 5 November 2019 mendatang. (mg8/jpnn)