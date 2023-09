Srikandi Ganjar Tingkatkan Kreativitas Perempuan Milenial dalam Tata Rias

jpnn.com, KEDIRI - Sukarelawan Srikandi Ganjar tak henti-hentinya mengembangkan potensi dan bakat anak muda, khususnya perempuan milenial.

Kali ini, Srikandi Ganjar Jawa Timur (Jatim) menggelar pelatihan tata rias wajah dan rambut penari tradisional bertema How to Make Up & Hair Do for Perform Bersama Sanggar Tari Kembang Sore di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Koordinator Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Jatim Cindy Miftakhul Maghriza mengatakan dalam pelatihan kali ini, para peserta diajari cara merias wajah dan rambut penari-penari tradisional yang akan tampil dalam sebuah pergelaran seni.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Yakin Pj Gubernur Jateng Mampu Bawa Perubahan yang Lebih Baik

"Sebelum tampil di pergelaran tari, mereka pasti make up dan hair do. Nah, kali ini, kami bikin pelatihan untuk penari-penari di Sanggar Tari Kembang Sore Kediri," ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (6/9).

Cindy menyatakan pihaknya ingin mewadahi perempuan milenial yang memiliki kreativitas merias wajah dan rambut untuk mengembangkan kemampuan mereka.

"Penari di Kediri banyak. Jadi, kami ingin mewadahi dan memberikan kegiatan positif. Penarinya sudah cantik-cantik. Mereka punya kualitas dan potensi yang bagus dalam menari. Kami juga harus bisa mewadahi para milenial di bagian make up dan hair do," ungkapnya.

Dalam pelatihan ini, kata Cindy, sebanyak 40 peserta diajari dua teknik merias, yaitu make up klasik dan make up tari tradisional.

"Ada dua teknik make up yang diberikan pada kegiatan ini. Yakni, make up klasik dan make up khusus penampilan tari remo dari Jatim," katanya.