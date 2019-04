Stabilkan Harga, Tambah Suplai Bawang

jpnn.com, JAKARTA - Harga bawang merah di pasar tradisional Jakarta rata-rata Rp 39.900 per kg dan di Jawa Timur Rp 34.400 per kg, Selasa (9/4).

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti menyebutkan, dalam dua minggu ke depan, diperkirakan ada penambahan jumlah panen di wilayah sentra bawang.

Misalnya, di Brebes, Demak, Kendal, Sumenep, Probolinggo, dan Nganjuk. Harapannya, penambahan pasokan bisa meredam harga.

”Sehingga harga tetap stabil,” ujar Tjahya di Jakarta.

Kenaikan terjadi di daerah nonsentra produksi. Misalnya, di Papua, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Harga bawang di masing-masing daerah itu menjadi Rp 45.000 per kg, Rp 43.085 per kg, dan Rp 41.125 per kg.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menambahkan, masyarakat tidak perlu resah dengan kenaikan harga bawang merah.

Sebab, Kemendag tengah memfokuskan perhatian pada pemerataan pasokan komoditas tersebut.