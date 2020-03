Suami Intan RJ Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari pesinetron Intan RJ. Suaminya, Wahyu Indra Utama meninggal dunia pada Sabtu (14/3) karena penyakit infeksi paru-paru.

Kabar meninggalnya Indra disampaikan oleh Mona Ratuliu lewat Insta Story miliknya.

“Inna Lillahi Wainna Ilaihi Roji’un. Sureley we belong to Allah and to him shall we return. Dear @intanrj22 tersayang, ikut berduka atas meninggalnya Wahyu Indra Utama, suami terkasihmu,” tulis Mona.

Baca Juga: Intan RJ Cuek Dicap Anak Mama

Istri Indra Brasco ini tak bisa banyak bicara lantaran masih merasa kaget dengan kabar duka tersebut.

"Enggak bisa bilang apa-apa, pengin peluk, Al Fatihah," kata Mona.

Sebelumnya, pada Jumat (13/3) malam, Intan masih me-repost berbagai unggahan doa dan semangat yang dikirimkan oleh sahabatnya untuk kesembuhan Indra.

Baca Juga: Begini cara Mona Ratuliu Menghadapi Anak yang Mulai Remaja

Intan juga mengunggah kabar duka tersebut di Insta Story miliknya.

Indra diketahui meninggalkan satu istri dan dua orang anak. Jenazah Indra akan langsung dikebumikan usai salat Ashar di TPU Karet Bivak, Jakarta.(chi/jpnn)