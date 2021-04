Sudah Lama Messi Tak Mencetak Gol Seperti Ini, Mungkinkah Karena Baru Cukur Berewok?

jpnn.com, SEVILLA - Lionel Messi menjadi pusat perhatian, jadi superstar saat Barcelona menghantam Athletic Bilbao pada final Copa del Rey di Estadio de La Cartuja, Sevilla, Minggu (18/4) dini hari WIB.

Barcelona menang 4-0, juara. Messi mencetak dua gol, masing-masing pada menit ke-68 dan 72.

Nah, golnya pada menit ke-68 yang jadi omongan.

Pada usia 33, Messi mungkin dimaafkan tidak harus menjemput bola sampai ke daerah pertahanannya sendiri.

I’m sorry, but this isn’t normal. Messi is not human. pic.twitter.com/nYP4Pz0d31 — Zac Djellab (@ZacDjellab) April 18, 2021