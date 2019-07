Sudah Sering Tampil, ini yang Buat Tulus Masih Merasa Deg-degan

jpnn.com, JAKARTA - Meski sudah tampil di berbagai acara, Tulus rupanya masih merasakan deg-degan saat naik ke atas panggung. Perasaan yang sama dirasakannya saat menggelar pertunjukan One Intimate Night With Tulus' di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada Selasa (30/7) malam.

"Selamat malam, saya agak deg-degan, karena respons teman-teman (penonton) luar biasa, saya enggak menyangka," kata Tulus di atas panggung.

Meski gugup, pria asal Bukittinggi itu tetap sukses membuka pertunjukan dengan memukau. Dia muncul pukul 20.20 WIB disambut teriakan ribuan penggemar yang hadir.

Tulus mengawali aksi panggung dengan lagu Langit Abu-abu. Disambung dengan hit Ruang Sendiri yang spontan mengundang nyanyian massal penonton. Suara penggemar terdengar begitu keras memenuhi area show.

"Meski deg-degan, saya senang malam ini, soalnya waktu ngobrolnya engga dibatasi," ujar cowok 31 tahun tersebut.

Sela di setiap lagu dimanfaatkan Tulus untuk berinteraksi dengan penonton. Dia menyapa penggemar yang datang dari berbagai daerah. Selain berbincang dengan penonton, Tulus juga bercerita tentang sejarah lahirnya lagu-lagu yang dibawakan. Termasuk inspirasi dari lirik-lirik yang dibuatnya.

Pertunjukan Tulus dilanjutkan dengan beberapa lagu andalan lainnya. Seperti, Monokrom, Tukar Jiwa, Labirin, Jangan Cintai Aku Apa Adanya, dan Sepatu.