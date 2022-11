Sulap Kawasan Pesisir, Bupati Zaki Diganjar Penghargaan Spesial

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang berhasil menyulap kawasan pesisirnya menjadi sentra ekonomi dan destinasi wisata.

Kini, daerah yang masuk dalam wilayah Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Tangerang itu menjadi kawasan ekowisata yang dikenal dengan nama Ketapang Aquaculture dan berhasil menarik wisatawan.

Bukan itu saja, kawasannya juga menjadi percontohan dunia sehingga ditunjuk sebagai lokasi agenda international Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Governments (PNLG) Meeting Summit 2022.

Forum internasional yang diselenggarakan pada 25-29 Oktober itu dihadiri perwakilan berbagai negara.

Atas kegigihan mengubah kawasan tersebut, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar diganjar penghargaan Special Award: The Most Integrated Green Fishery Village, Ecosystem Development in Regency dalam Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2022 di Manhattan Hotel Jakarta, Selasa (8/10).

"Kami berterima kasih atas penghargaan ini dan kami persilakan rekan-rekan berkunjung ke Kabupaten Tangerang," kata Zaki Iskandar dalam keterangan yang diterima, Selasa (8/11).

Penghargaan spesial itu diberikan atas konsistensi Bupati Zaki dalam meningkatkan perekonomian dan infrastruktur di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang.

Kini, selain wilayah itu berubah total dan hilang dari kesan kumuh, kawasan tersebut juga menjadi lokasi budi daya berbagai jenis ikan.