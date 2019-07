Suryanation Motorland 2019 Buka Rangkaian Kontes Motor Custom di Medan Akhir Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Putaran pembuka Suryanation Motorland Battle 2019 akan dimulai di Lapangan Banteng, Medan, akhir pekan ini Sabtu (20/7).

Antusiasme pengunjung Suryanation Motorland di kota Medan selalu tinggi. Tahun lalu terdaftar sekitar 135 peserta dan jumlah pengunjung mencapai 15.000 orang.

BACA JUGA: Pesta Motor Custom Suryanation Motorland 2019 Segera Hadir dengan Konten Baru

“Dari tahun ke tahun, kehadiran Suryanation Motorland di Medan selalu mendapatkan sambutan yang sangat baik dari pecinta custom dan roda dua disana. Kami berharap pada tahun ini bisa melihat kembali karya terbaik dari builder Medan,” kata Suryanation Motorland Committee, Rizky Dwianto.

Tahun lalu Best of The Best Region Medan berhasil menjadi milik Saibun Panjaitan dengan motor berbasis CB 100 dengan konsep boardtracker.

Tahun ini, Suryanation Motorland akan menampilkan tema baru “Inspiration To Action” yang diharapkan bisa memberikan inspirasi kepada penggemar custom dan roda dua di Medan dan kota sekitarnya.

Sementara itu, untuk kategori lombanya masih sama dengan tahun lalu, yakni kelas untuk kategori di bawah 250cc (U250cc) dan di atas 250cc (A250cc).

Kelasnya sendiri, antara lain Chopper / Bobber U250cc, Scrambler / Tracker U250cc, Cafe Racer U250cc, Street Cub / Choppy Cub U250cc, Sport FFA, Chopper / Bobber A250cc, Scrambler / Tracker A250cc, Free For All (FFA), Exhibition Class yang terbagi menjadi Classic Bikes, Classic Scooter, Matic Custom, Moto-Art: Pinstripe dan Lettering, Best American V Twin, Best Mini Bike, Best Painting dan Recognition Awards (Suryanation Committee Pick, Media Pick dan Judges Pick).