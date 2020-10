Suzuki Poles XL7 Kian Gagah, Sebegini Biaya Modifikasinya

jpnn.com, JAKARTA - Bersamaan dengan peluncuran Suzuki Karimun Wagon R Anniversary Edition, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga menghadirkan varian modifikasi XL7 di IMX 2020 yang digelar secara virtual, Sabtu (10/10).

4W Marketing Director PT SIS, Donny Saputra mengatakan, IMX 2020 merupakan ajang yang tepat bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru industri modifikasi otomotif Indonesia.

"Kami memanfaatkan momen ini untuk menampilkan sebuah mobil modifikasi yang sesuai tren. Kami harap modifikasi XL7 ini menjadi inspirasi bagi para pemilik SUV dan pengunjung lainnya,” ujar Donny.

Suzuki memilih untuk melakukan modifikasi pada SUV kompak berlogo S itu lantaran melihat trennya saat ini makin meningkat.

Selain itu, XL7 juga hadir dengan beragam fitur pendukung kenyamanan berkendara.

Dengan memiliki desain gagah, mobil ini memiliki potensi yang besar untuk dimodifikasi.

Pada IMX 2020, XL7 tampil makin maskulin dan berjiwa petualang.

Hadir dengan warna serba hitam, mobil mendapat ubahan melalui bodykit FRP custom add on pada front dan rear, 2 unit bodykit FRP custom add on side skirt dan 4 unit over fender.