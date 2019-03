Syahrini Mampu Memberi Makna Cinta Kepada Reino Barack

jpnn.com, JAKARTA - Reino Barack dan Syahrini terus mengumbar romantisme setelah resmi menikah pada 27 Februari lalu.

Keduanya aktif berbagi momen penting, salah satunya saat lamaran ke akun media sosial.

Terbaru, Reino Barack memberikan kata-kata romantis untuk Syahrini lewat sebuah foto. Menurutnya, penyanyi sensasional itu telah berhasil memberi makna cinta sesungguhnya kepada dirinya.

"Love was just a word until you gave it a meaning @princessyahrini #ReinoBarack #SyahReino #EnergyOfAkad #Restu," ungkap Rieno Barack, Selasa (5/3).

Sementara Syahrini juga tidak ketinggalan membagikan momen kebersamaan dengan Reino Barack. Setelah peristiwa lamaran, kini dia mengungkapkan janji romantis untuk sang suami.

"Menerima kekurangan dan kelebihan kamu Insha Allah," ujar Syahrini.

Seperti diketahui, pernikahan Reino Barack dan Syahrini digelar di Masjid Tokyo Camii, Jepang, Rabu (27/2) pagi. Akad nikah diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri kerabat serta tokoh penting. (mg3/jpnn)