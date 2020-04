The Used Sajikan 16 Lagu di Heartwork

jpnn.com - Band rock asal Amerika Serikat, The Used menepati janji kepada penggemar untuk merilis album baru pada April 2020 ini. Grup yang diisi Bert McCracken (vokal), Jeph Howard (bas), Dan Whitesides (drum) dan Joey Bradford (gitar) itu kini resmi meluncurkan album anyar bertajuk 'Heartwork'.

Album yang rilis melalui label Big Noise ini merupakan album ke delapan The Used. Secara keseluruhan, Heartwork merupakan album yang menyampaikan semangat yang sama dengan album awal mereka meski terdengar lebih keras.

The Used mempersembahkan16 lagu yang cukup beragam dalam Heartwork. Bukan hanya segi musik, tapi secara tema lagu juga bermacam-macam. Seperti soal instrospeksi diri hingga pembahasan politik.

"Harapannya lagu-lagu ini juga bisa menjadi anthem yang dapat menaklukkan hati dan pikiran dunia musik rock," kata Bert McCracken, vokalis The Used dalam keterangan yang diterima jpnn.com, Sabtu (25/4).

Album Heartwork sekaligus menandakan kembalinya John Feldmann ke keluarga besar The Used. Dia bertugas memproduseri album tersebut dan menjadi Kepala A&R di Big Noise.

"Mereka salah satu band yang sangat berpengaruh dalam 20 tahun terakhir dan kini sedang menggarap sebuah album yang akan mendefinisikan perjalanan karier kami," ujar Feldmann.

Feldmann merekrut The Used sebagai artis Reprise Records sejak Januari 2002, setahun setelah band tersebut terbentuk di Orem, Utah. Dia juga memproduseri beberapa album yang cukup monumental termasuk album perdananya 'Maybe Memories', 'In Love and Death', 'Lies for the Liars', 'Vulnerable' dan 'Imaginary Enemy'.

The Used mengajak sejumlah musisi terlibat dalam Heartwork. Mereka adalah Jason Aalon Butler (Fever 333) di lagu 'Blow Me', Mark Hoppus (blink-182) di 'The Lighthouse', Travis Barker (blink-182) pada lagu Obvious Blasé', dan Caleb Shomo (Beartooth) dalam lagu The Lottery'. (mg3/jpnn)