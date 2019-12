The Used Beri Kado Akhir Tahun untuk Penggemar

jpnn.com, JAKARTA - Band rock kenamaan asal Amerika Serikat, The Used, memberikan kejutan akhir tahun untuk penggemarnya. Grup yang aktif sejak 2001 itu mengeluarkan single baru berjudul Blow Me hasil kolaborasi dengan Jason Aalon Butler.

Lagu Blow Me dapat mengobati rasa rindu akan karya-karya The Used. Apalagi single ini berisi suara dari sang vokalis, Bert McCracken.



"The Used dengan bangga merilis lagu baru dan mengajak Jason Aalon Butler, personel band The Fever 333. Apakah itu secara metafora atau dianggap secara jelas berbicara tentang kekerasan senjata api, kami membebaskan fan untuk mengartikan lagu kami. Terima kasih dan selamat menikmati," kata Bert McCracken dalam keterangan pers yang diterima jpnn.com, Senin (23/12).

Sinergi antara The Used dan The Fever 333 sebenarnya sudah terjadi sejak 2018. Namun baru kali ini kedua band tersebut melakukan rekaman bersama.

"Jika boleh jujur, saya adalah fan mereka ketika merilis single di kompilasi CD Atticus Clothing di tahun 2002. Saya mendengarkan 'Box Full Of Sharp Objects' dan jatuh cinta dengan musik mereka," beber Butler.

Menurut Butler, kesukaannya terhadap album tersebut membuat ya bertemu dengan produser album, John Feldmann. Selang beberapa bulan, Butler mendapat ajakan dari The Used dan John untuk mengisi rekaman satu lagu di album baru The Used.

"Mereka sempat menyetel beberapa lagu, dan ini bukan basa-basi, saya mendapatkan kembali perasaan senang yang sama saat pertama kali mendengarkan Box Full Of Sharp Objects. The Used telah kembali!," cerita Butler.

Lagu anyar ini adalah karya musik The Used setelah hampir dua tahun lebih tidak membuat sesuatu. Sekaligus menjadi penanda kembalinya produser John Feldmann mengurusi produksi. The Used tanda tangan kontrak dengan Big Noise, label milik John Feldmann, di awal tahun ini dan sedang sibuk menyelesaikan album penuh ke-8.

John Feldmann mengambil The Used dari Reprise Records pada 2002. Dia bersama The Used memproduseri album-album monumental band seperti self-titled The Used, Maybe Memories, In Love and Death, Lies for the Liars, Vulnerable, dan Imaginary Enemy. Album terbaru The Used akan menjadi rilisan terbaru dari label Big Noise.