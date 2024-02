Tiba di Lombok, Anies Berdialog Pakai Bahasa Inggris dengan Seorang Bocah

jpnn.com, LOMBOK - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, melanjutkan safari politiknya ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada momen unik yang terjadi ketika ia tiba di Bandara Internasional Lombok, Selasa (6/1).

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu disambut oleh seorang bocah perempuan bernama Sintya. Menariknya, anak yang mengenakan kerudung berwarna merah muda itu mengajak Anies berdialog menggunakan bahasa Inggris.

"My father gives his greeting for you. And I wanna give you this," ujarnya sembari menyodorkan sebuah bingkisan untuk Anies.

Capres dari Koalisi Perubahan itu pun menjawab Sintya dengan bahasa Inggris juga. Ia bertanya, "How old are you?"

"I'm 12 years old," jawab Sintya. Anies pun menimpali, "Twelve years old? Masyaallah. What do you want to be when you grow up?"

Sontak, Sintya menjawab ingin menjadi seperti sosok Anies Baswedan. Dengan senyum di wajahnya, mantan Mendikbud itu menyahuti, "Insyaallah you will be beyond me."

Interaksi keduanya pun ditutup dengan berswafoto bersama. Kemudian, Anies melanjutkan perjalanannya menuju agenda kampanye di Mataram. (jpnn)