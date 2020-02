Tiongkok Bentuk 2 Kelompok Percepatan Jaringan 6G

jpnn.com - Kementerian Sains dan Teknologi Tiongkok baru-baru ini meluncurkan persiapan pengembangan jaringan generasi keenam, 6G.

Jaringan 6G sendiri diyakini memiliki kecepatan mencapai 1 TB per detik, atau sekitar 8.000 kali kecepatan 5G.

Dikutip dari Gizchina, Sabtu, China telah membentuk dua kelompok kerja untuk mengembangkan penelitian pada 6G.

Salah satu kelompok terdiri dari beberapa eksekutif dari kementerian sektor terkait yang bertanggung jawab untuk mendukung upaya kelompok kedua, yang murni teknis.

Kelompok kedua terdiri atas 37 ahli dari universitas, lembaga penelitian dan perusahaan teknologi.

Riset dan pengembangan ini masih pada tahap awal, mengingat 5G masih dalam masa pertumbuhan. Namun, untuk mengembangkan jaringan internet generasi baru dibutuhkan sekitar 10 tahun. Teknologi 6G direncanakan untuk diperkenalkan pada 2030.

Menurut Dr. Mahyar Shirvanimoghaddam dari University of Sydney, secara teori, jaringan 6G dapat menawarkan kecepatan hingga 1 terabyte per detik atau 8.000 gigabit per detik.

Kecepatan ini akan membuka pintu bagi jenis penggunaan internet yang benar-benar baru dan merevolusi hubungan manusia dengan teknologi.