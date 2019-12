Tipe-X Buka Kehebohan Big Bang Jakarta 2019

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Tipe-X sukses membuka festival sekaligus pameran Big Bang Jakarta 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Sabtu (21/12) malam. Meski sempat gerimis, band beraliran ska ini tetap tampil memukau dengan sambutan meriah penonton.

"Suatu kehormatan lah kami jadi opening. Makanya kami bawain banyak hit, dari album pertama sampai terakhir, semua kami bawakan," kata Tresno, vokalis Tipe-X di belakang panggung.

Personel Tipe-X mengaku takjub dengan antusias penonton Big Bang Jakarta 2019. Walau sempat hujan, para penggemar tetap berdiri di depan untuk bernyanyi bersama.

"Kami sering juga sih (hujan), X-friend (sebutan fan Tipe-X) selalu support, kayak yang di depan gitu. Makanya kami hajar terus," jelas pelantun Sakit Hati itu.

Fan yang datang demi menyaksikan Tipe-X di Big Bang Jakarta 2019 tidak hanya dari Jakarta. Menurut Tresno, banyak penggemar juga yang sengaja tiba dari luar kota.

"Mereka kan perjuangannya luar biasa, militan, kalau yang dari daerah Jakarta mereka bisa langsung pulang. Tapi kalau yang dari luar Jakarta, gua enggak ngerti pulangnya gimana. Salut lah, mereka lebih militan dari pada kami," ucapnya.

Festival sekaligus pameran, Big Bang Jakarta 2019 digelar selama 12 hari. Tahun ini, acara diadakan di JIExpo Kemayoran mulai dari 21 Desember 2019 sampai 1Januari 2020.

Menariknya, Big Bang Jakarta 2019 akan menampilkan puluhan band kenamaan dari berbagai genre. Antara lain, Sheila on 7, Fourtwnty, Naif, Didi Kempot, Tony Q, Superman Is Dead, Endank Soekamti, Tipe-X, Kunto Aji, Pamungkas, Efek Rumah Kaca, Steven & Coconut Treez, Fiersa Besari, Jason Ranti, Bunkface, PeeWee Gaskins, Enau, Orind, The Ikan Bakars, dan masih banyak lagi.