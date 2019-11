Didi Kempot dan Puluhan Band Hebohkan Big Bang Jakarta 2019

jpnn.com, JAKARTA - Festival sekaligus pameran, Big Bang Jakarta 2019 segera digelar. Tahun ini, acara diadakan di JIExpo Kemayoran selama 12 hari mulai dari 21 Desember 2019 sampai 1Januari 2020.

Menariknya, Big Bang Jakarta 2019 akan menampilkan puluhan band kenamaan dari berbagai genre. Antara lain, Sheila on 7, Fourtwnty, Naif, Didi Kempot, Tony Q, Superman Is Dead, Endank Soekamti, Tipe-X, Kunto Aji, Pamungkas, Efek Rumah Kaca, Steven & Coconut Treez, Fiersa Besari, Jason Ranti, Bunkface, PeeWee Gaskins, Enau, Orind, The Ikan Bakars, dan masih banyak lagi.

"Kami sengaja mengajak musisi dari berbagai genre dan generasi. Seperti ada Didi Kempot yang sedang digandrungi, Steven & Coconut Treez, Tony Q yang mewakili reggae, dan lainnya," kata komisaris selaku Direktur Operasional PT Expo Indonesia Jaya pengelola Big Bang Jakarta, Novthaly Hetharia di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Para musisi menyambut baik digelarnya Big Bang Jakarta 2019 yang sudah menjadi acara tahunan. Menurut perwakilan Steven & Coconut Treez, event ini sangat mewadahi para musisi dari bermacam latar belakang.

"Senang bisa ikut serta di acara ini, apalagi banyak band keren lainnya. Kami akan membawakan lagu baru nanti," ujar Tege, gitaris Steven & Coconut Treez.

Selain musik, Big Bang Jakarta 2019 juga menampilkan beragam keseruan. Seperti pameran cuci gudang terbesar wisata belanja, festival kuliner, perayaan tahun baru, dan sebagainya.

Tahun lalu Big Bang Jakarta dihadiri lebih dari 546.000 orang selama 12 hari. Total transaksi mencapai hampir Rp 1 Triliun. (mg3/jpnn)