Tjiwi Kimia Masuk Jajaran 50 Perusahaan Publik Terbaik, Top!

jpnn.com, JAKARTA - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (Tjiwi Kimia) masuk jajaran 50 perusahaan publik berkinerja terbaik di Indonesia.

Penghargaan yang diselenggarakan Forbes Indonesia ini mencerminkan konsistensi Tjiwi Kimia dalam mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global dan pasca pandemi.

Penghargaan 50 Best of the Best Companies 2022 yang diterima Direktur Tjiwi Kimia Arman Sutedja ini didasarkan pada kinerja fundamental jangka panjang dari perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk kinerja dari tahun sebelumnya.

Salah satunya upaya perusahaan dalam beradaptasi menghadapi tantangan ekonomi baru akibat pandemi yang berkepanjangan.

Penghargaan ini merupakan bukti nyata dan dedikasi terhadap perusahaan yang telah mempertahankan pertumbuhannya di tengah tantangan ekonomi global.

“Dinobatkannya Tjiwi Kimia sebagai salah satu dari 50 perusahaan publik terbaik negeri ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari peran seluruh karyawan yang telah berkontribusi dalam memajukan perusahaan,” ujar Direktur Utama Tjiwi Kimia, Suhendra Wiriadinata dalam keterangannya, Sabtu (12/11).

Dengan pertumbuhan ini, Tjiwi Kimia optimistis untuk meningkatkan ekspansi bisnis ke pasar global, serta terus berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Era pandemi, lanjut Suhendra, memunculkan kebiasaan baru di masyarakat.

Salah satunya makin meningkatnya permintaan kertas kemasan, baik untuk sektor logistik maupun pangan.