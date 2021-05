TNI AL dan Pasukan Korps Marinir Negara-negara di Kawasan Pasifik Berkumpul, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - TNI Angkatan Laut turut berpartisipasi dalam kegiatan Pacific Amphibious Leaders Symposium (PALS) untuk mempererat kerja sama, kesiapsiagaan bersama dan interoperabilitas di antara Angkatan Laut dan pasukan-pasukan Amphibi di wilayah Indo Pasifik.

PALS ini merupakan forum pertemuan Korps Marinir negara-negara Indo-Pasifik yang diselenggarakan oleh U.S. Marine Force Pacific (MARFORPAC).

Pertemuan tahunan yang diikuti 25 perwakilan Angkatan Laut dan Korps Marinir negara-negara di kawasan Indo-Pasifik berlangsung secara virtual pada Kamis (20/5) dipimpin Commander, U.S. Marine Corps Forces, Pacific (MARFORPAC) Lieutenant General Steven Rudder.

Baca Juga: TNI AL Kerahkan Dua KRI Saat Menerima Repatriasi ABK KM Bandar Nelayan

Acara tersebut dibuka dengan Keynote Address oleh Commander U.S. Indo Pacific Command Admiral John Aquilino.

PALS 2021 ini membahas tentang Role Of Amphibious Forces Against Non-Traditional Threats In The Indo-Pacific oleh Republic of Korea Marine Corps, Regional Interoperability oleh Australian Army, dan Force Deployment oleh Philipinne Marine Corps serta Japan Ground Self Defense Force. Selain itu, disampaikan juga rencana penyelenggaraan PALS tahun 2022 di Jepang.

Dalam kondisi normal sebelum Covid 19, pertemuan tahunan ini biasanya dilaksanakan di Hawaii ataupun di negara-negara sahabat yang bertindak sebagai co-host yang dihadiri para pimpinan pasukan pendarat (angkatan laut dan Marinir) dari negara-negara Indo-Pasifik.

Selain kegiatan symposium, dilaksanakan pula observation study melalui demonstrasi simulasi operasi militer oleh negara tuan rumah sesuai dengan tema yang diusung dalam forum tersebut.

Namun demikian, mengingat situasi pandemi Covid-19, maka kegiatan PALS 2021 dilaksanakan secara virtual.