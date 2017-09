Tommy Sugiarto Kalah Lagi dari Lee Chong Wei, 0-16

jpnn.com, TOKYO - Tunggal putra Malaysia Lee Chong Wei masih terlalu kuat untuk jago Indonesia Tommy Sugiarto. Di 16 Besar Japan Open, Tommy kalah lagi, itu untuk ke-16 kalinya.

Dalam pertandingan yang dihelat di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Kamis (21/9) sore WIB, Tommy menyerah 20-22, 17-21.

Mengutip statistik BWF, anak Icuk Sugiarto yang kini bertengger di peringkat 30 dunia ini takluk dari Chong Wei (ranking tujuh) dalam durasi 47 menit.

Tahun ini, Tommy sudah dua kali kalah dari Chong Wei setelah di Indonesia Open, Juni lalu. Sebelumnya, pemain kelahiran Jakarta 29 tahun yang lalu ini juga belum bisa menemukan kelemahan Cong Wei. Head to head kini menjadi 0-16, Tommy tertinggal.

Di perempat final besok, Chong Wei akan berhadapan dengan tunggal Taiwan peringkat lima dunia, Chou Tien Chen. (adk/jpnn)

Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar Japan Open

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang) 19-21, 19-21

Praveen Jordan/Debby Susanto vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India) 29-27, 16-21, 21-12

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) 21-13, 11-21, 21-18

Tommy Sugiarto vs Lee Chong Wei (5/Malaysia) 20-22, 17-21

Greysia Polii/Apriani Rahayu vs Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (1/Jepang)