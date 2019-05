Tonggak Baru Mercedes Benz di Persaingan Mobil Listrik

jpnn.com, BREMEN - Mercedes Benz akhirnya menandai era baru kendaraan mereka melalui peresmian produksi mobil listrik, Mercedes-Benz EQC di pabrik yang berada di Bremen. Unit mobil listrik Mercedes tersebut juga sudah bisa dipesan.

“Adanya Mercedes-Benz EQC, kita memasuki era baru permobilan. Merupakan bagian dari tumbuhnya keluarga kendaraan serba listrik di Mercedes-Benz dan dikombinasi fitur terdepan brand seperti kualitas, keselamatan dan kenyamanan,” ujar Member of the Board of Management of Daimler AG responsible for Mercedes-Benz Cars Sales, Britta Seeger.

EQC 400 4MATIC menawarkan kelengkapan yang lebih mumpuni dari versi konvensional termasuk juga pelayanan yang menarik.

Britta menuturkan, disuguhkannya EQC ini diharapkan membawa sensasi baru tidak saja dari tampilannya yang mengagumkan, tetapi juga pengendaraan unik dan nyaman – selain itu cocok digunakan untuk harian.

EQC diklaim memiliki jarak tempuh yang lumayan jauh untuk sekali pengisian baterai yakni 445 hingga 471 km (NEDC). Tentunya memberikan ketenangan bagi penggunanya untuk digunakan harian.

Bagi yang berminat, EQC ini mulai dilepas dengan harga €71,281 atau setara Rp 1,1 miliar. (mg8/jpnn)